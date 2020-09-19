Перевод часов 2020: когда Украина перейдет на зимнее время

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Перевод часов на зимнее время в 2020 году в Украине состоится в 04:00 в последнее воскресенье октября – в ночь с 24 на 25 октября.

Так, стрелки нужно будет перевести на один час назад. В Украине переход на зимнее время осуществляется согласно постановлению Кабинета министров Украины № 509 oт 13.05.1996 "О порядке исчисления времени нa территории Украины", пишет NNS со ссылкой на Обозреватель.

В сентябре 2011 года постановлением Верховной Рады перевод часов на зимнее время был отменен, однако 18 октября, после критических выступлений части общественности, парламент признал вышеупомянутый документ утратившим силу.

Как известно, автором идеи перехода с летнего на зимнее время был ученый, политик, дипломат, изобретатель из США Бенджамин Франклин. В 1784 году он предложил увеличить световой день с целью сокращения расходов на электроэнергию.

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