МОЗ оновило протокол лікування COVID-19: після самоізоляції ПЛР-тест більше не потрібен

18 вер. 2020
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Міністерство охорони здоров’я оновило протокол лікування пацієнтів з COVID-19. Зокрема, за новими стандартами, після проходження двотижневої самоізоляції та за відсутності симптомів ГРВІ українці можуть не робити ПЛР-тест, пише Громадське, передає NNS.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час свого брифінгу 18 вересня.

Він зазначив, що тестування стане необов’язковим і для тих, хто проходить планову госпіталізацію. Єдиним винятком стане наявність симптомів ГРВІ: в такому випадку лікар може призначити ПЛР-тест.

Якщо ж у пацієнта немає ані ознак ГРВІ, ані симптомів COVID-19, лікар може призначити ІФА-тестування.

Що ще змінилося в протоколі лікування COVID-19?

Міністерство охорони здоров'я розширило схему застосування лікарських засобів для лікування пацієнтів з COVID-19. Зокрема, до переліку препаратів додали глюкокортикоїди (стероїдні гормони) та «Тоцилізумаб» (імунодепресант). Серед алгоритмів лікування додали призначення антикоагулянтної терапії (запобігання тромбам).

Довідково: 

ПЛР-тест — метод дослідження полімеразно-ланцюговою реакцією. Він виявляє не антитіла до коронавірусу, а його рештки. Таке тестування триває кілька днів і є найбільш точним.

Матеріал для дослідження відбирають медичні працівники або представники мобільних медичних бригад. Вони обов’язково повинні бути у засобах індивідуального захисту.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 вересня
Автор: Маруся Оффон

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