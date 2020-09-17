Місцева влада гальмує розвиток 5G через чутки про їхню "шкоду" - Мінцифри

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Представники місцевої влади в Україні заважають роботі станцій зв'язку через «страшилки» про їхню шкоду. Такі забобони позбавляють багатьох людей можливості працювати чи вчасно додзвонитися до лікаря, пише Громадське, передає NNS.

Про це у Фейсбук повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Радіофобія — не жарт: вона дедалі частіше стає на заваді розвитку мобільного зв’язку в Україні. І йдеться не лише про очікуваний 5G, але і про 4G, який вже став звичним для мешканців великих міст і на який дуже чекають у сільській місцевості»,

— йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що через місцеву владу встановлення станцій зірвали у Броварах, що на Київщині, Івано-Франківську, Маріуполі та у Святошинському районі Києва. Місцеві чиновники вимагають не встановлювати базові станції біля шкіл, медичних закладів та інших державних установ.

У Мінцифри запевняють, що жодної шкоди від станцій немає, а сонячне проміння подекуди може бути більш шкідливим. Шкоди, мовляв, немає ні для людей, ані для тварин чи рослин.

Зазначимо, що українські норми щодо рівня випромінювання станцій зв'язку набагато суворіші (у 10-100 разів), ніж за кордоном, а їхнє використання радіочастот регулює спеціальний орган — Український державний центр радіочастот.

Чому люди бояться 5G?

Раніше на сайті Офісу президента з'явилась петиція «Заборонити впровадження 5G через вкрай негативне його впливання на здоров’я!»». Вона, до речі, набрала 25 тисяч підписів.

Проте, Україна не єдина країна, яка має упередження проти 5G-зв'язку. Низка розвинутих країн Європи та США також бояться негативного впливу радіочастот. Головна претензія до станцій зв'язку в тому, що вони нібито впливають на виникнення раку. Однак, доказів цього твердження немає.

Довідково: Радіофобія — фізіологічні розлади, які виражається в боязні різних джерел електромагнітного випромінювання.