Кабмін змінює критерії для "червоної зони": що пропонують

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Кабінет міністрів України змінить критерії встановлення "червоної зони" адаптивного карантину в регіонах. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пишуть РБК-Україна і Українська правда, передає NNS.

Тепер найвищий рівень обмеження "червоний" буде вводитися при 5-кратному перевищенні середньої по країні захворюваності на COVID-19 і ізаповненості 70% ліжок у лікарнях упродовж 5 днів.

"Важливий момент - це питання встановлення в регіоні "червоного рівня". Тобто це практично локдаун регіону. Розглядатиметься у разі перевищення більше ніж в п'ять разів середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19",

- зазначив Шмигаль.

Він додав, що більш детально про критерії стане відомо в ході обговорення на засіданні Кабміну.

За словами Степанова, суть змін полягає в тому, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлюватиметься за спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС у разі:

завантаженості більше 70% ліжок у закладах охорони здоров’я регіону більше 5 днів підряд,

перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 більше ніж у 5 разів.

Протиепідемічні обмеження та їхня кількість на території "червоних" зон визначатимуться спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС з переліку, що визначений постановою Кабміну.

Степанов пояснив, що це може бути, як одномоментне закриття всіх сфер, так і поступове обмеження певних сфер, які в даному конкретному регіоні призводять до спалаху хвороби.

Міністр охорони здоров’я також додав, що у регіонах з "зеленим", "жовтим" та "помаранчевим" рівнем заборонятимуть відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляцію через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком коронавірусу, відправлено більше, ніж 50% класу.

А повна заборона роботи освітніх закладів на території регіону з "червоним" рівнем буде прийматися тільки спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС.

Крім того, на території регіону з "помаранчевим" рівнем небезпеки виключається норма щодо заборони на перевезення громадським транспортом, де заповнено більше, ніж 50% посадкових місць.

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