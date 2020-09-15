Wizz Air скасував більше десяти рейсів з України

- 15 вер. 2020
- Перегляди: 62
Завантажте мобільний додаток сайту
Угорська авіакомпанія Wizz Air зменшує кількість рейсів з України у зимовому розкладі польотів. Про це пише Lowcost Avia, інформує NNS.
Під скорочення потрапили десятки рейсів з України – 12 маршрутів скасовано до березня 2021 року, ще більше напрямків наразі призупинено до кінця жовтня. Змін зазнали рейси з усіх міст України.
Як свідчить аналіз системи бронювання перевізника проведений Lowcostavia.com.ua – Wizz Air скасував до кінця березня 2021 року 12 рейсів з України: з Києва в Афіни, Салоніки та Нюрнберг, зі Львова в Ларнаку та Будапешт, з Харкова в Катовіце та Будапешт, з Запоріжжя у Вільнюс, Дортмунд та Будапешт. Рейси з Одеси в Берлін та Будапешт будуть виконувати ще до кінця жовтня і тоді теж скасують до березня.
Список рейсів Wizz Air скасованих до кінця березня 2021 року:
- Київ – Афіни
- Київ – Салоніки
- Київ – Нюрнберг
- Львів – Ларнака
- Львів – Будапешт
- Харків – Катовіце
- Харків – Будапешт
- Запоріжжя – Вільнюс
- Запоріжжя – Дортмунд
- Запоріжжя – Будапешт
- Одеса – Берлін скасовано з 23 жовтня
- Одеса – Будапешт скасовано з 24 жовтня
Ще раніше Wizz Air скасував до березня 2021 року рейси з Києва в Ганновер та Лейпциг, зі Львова в Копенгаген, Біллунн та Гамбург, з Запоріжжя у Відень та Мілан та з Харкова в Таллінн.
Отже, загалом Wizz Air скасував близько 20 маршрутів з України до березня наступного року.
Зауважимо, що два тижні тому Wizz Air призупинив рейси з міст України в Будапешт у вересні (зараз скасування продовжено до березня), а також скасував велику частину рейсів до початку жовтня. Зараз же Візз Ейр переніс відновлення рейсів за багатьма напрямками на кінець жовтня.
Перелік рейсів Wizz Air скасованих до кінця жовтня:
- Київ – Ларнака скасовано до 26 жовтня
- Київ – Катовіце скасовано з 18 вересня до 26 жовтня
- Львів – Вільнюс скасовано до 22 жовтня
- Львів – Катовіце скасовано до 26 жовтня
- Харків – Дортмунд скасовано з 25 вересня до 26 жовтня
- Харків – Краків скасовано з 25 вересня до 27 жовтня
- Одеса – Абу-Дабі перенесено старт на 25 жовтня 17 грудня
- Одеса – Вроцлав скасовано до 26 жовтня
- Одеса – Гданськ скасовано до 26 жовтня
- Одеса – Катовіце скасовано до 26 жовтня
- Одеса – Братислава скасовано до 26 жовтня
- Запоріжжя – Вроцлав скасовано до 27 жовтня
- Запоріжжя – Гданськ скасовано до 27 жовтня
- Запоріжжя – Краків скасовано до 27 жовтня
Раніше Wizz Air переніс на кінець жовтня також рейси з Києва в Ригу, Зальцбург, з Харкова в Відень, Берлін.
Перелічені рейси вже недоступні для бронювання, пасажирам надходять листи про скасування.
Що пропонує авіакомпанія пасажирам скасованих рейсів?
Клієнти Wizz Air можуть переоформити бронювання на інший рейс з датою відправлення, яка буде за 14 днів до, чи максимум через 60 днів після запланованої дати рейсу.
Ви можете надіслати запит на відшкодування у формі кредиту на рахунок облікового запису WIZZ у розмірі 120%. Сума надійде одразу після завантаження запиту й буде доступною впродовж двох років.
Замість кредиту WIZZ Ви зможете подати запит на відшкодування 100% вартості на банківську картку, з якої було здійснено платіж.
Авіакомпанія наразі не коментує скасування такої великої кількості рейсів. Ймовірно, що зміни в розкладі обумовлені продовженням обмежень різних країн через розповсюдження COVID-19.