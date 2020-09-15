Wizz Air скасував більше десяти рейсів з України

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Угорська авіакомпанія Wizz Air зменшує кількість рейсів з України у зимовому розкладі польотів. Про це пише Lowcost Avia, інформує NNS.

Під скорочення потрапили десятки рейсів з України – 12 маршрутів скасовано до березня 2021 року, ще більше напрямків наразі призупинено до кінця жовтня. Змін зазнали рейси з усіх міст України.

Як свідчить аналіз системи бронювання перевізника проведений Lowcostavia.com.ua – Wizz Air скасував до кінця березня 2021 року 12 рейсів з України: з Києва в Афіни, Салоніки та Нюрнберг, зі Львова в Ларнаку та Будапешт, з Харкова в Катовіце та Будапешт, з Запоріжжя у Вільнюс, Дортмунд та Будапешт. Рейси з Одеси в Берлін та Будапешт будуть виконувати ще до кінця жовтня і тоді теж скасують до березня.

Список рейсів Wizz Air скасованих до кінця березня 2021 року:

Київ – Афіни

Київ – Салоніки

Київ – Нюрнберг

Львів – Ларнака

Львів – Будапешт

Харків – Катовіце

Харків – Будапешт

Запоріжжя – Вільнюс

Запоріжжя – Дортмунд

Запоріжжя – Будапешт

Одеса – Берлін скасовано з 23 жовтня

Одеса – Будапешт скасовано з 24 жовтня

Ще раніше Wizz Air скасував до березня 2021 року рейси з Києва в Ганновер та Лейпциг, зі Львова в Копенгаген, Біллунн та Гамбург, з Запоріжжя у Відень та Мілан та з Харкова в Таллінн.

Отже, загалом Wizz Air скасував близько 20 маршрутів з України до березня наступного року.

Зауважимо, що два тижні тому Wizz Air призупинив рейси з міст України в Будапешт у вересні (зараз скасування продовжено до березня), а також скасував велику частину рейсів до початку жовтня. Зараз же Візз Ейр переніс відновлення рейсів за багатьма напрямками на кінець жовтня.

Перелік рейсів Wizz Air скасованих до кінця жовтня:

Київ – Ларнака скасовано до 26 жовтня

Київ – Катовіце скасовано з 18 вересня до 26 жовтня

Львів – Вільнюс скасовано до 22 жовтня

Львів – Катовіце скасовано до 26 жовтня

Харків – Дортмунд скасовано з 25 вересня до 26 жовтня

Харків – Краків скасовано з 25 вересня до 27 жовтня

Одеса – Абу-Дабі перенесено старт на 25 жовтня 17 грудня

Одеса – Вроцлав скасовано до 26 жовтня

Одеса – Гданськ скасовано до 26 жовтня

Одеса – Катовіце скасовано до 26 жовтня

Одеса – Братислава скасовано до 26 жовтня

Запоріжжя – Вроцлав скасовано до 27 жовтня

Запоріжжя – Гданськ скасовано до 27 жовтня

Запоріжжя – Краків скасовано до 27 жовтня

Раніше Wizz Air переніс на кінець жовтня також рейси з Києва в Ригу, Зальцбург, з Харкова в Відень, Берлін.

Перелічені рейси вже недоступні для бронювання, пасажирам надходять листи про скасування.

Що пропонує авіакомпанія пасажирам скасованих рейсів?

Клієнти Wizz Air можуть переоформити бронювання на інший рейс з датою відправлення, яка буде за 14 днів до, чи максимум через 60 днів після запланованої дати рейсу.

Ви можете надіслати запит на відшкодування у формі кредиту на рахунок облікового запису WIZZ у розмірі 120%. Сума надійде одразу після завантаження запиту й буде доступною впродовж двох років.

Замість кредиту WIZZ Ви зможете подати запит на відшкодування 100% вартості на банківську картку, з якої було здійснено платіж.

Авіакомпанія наразі не коментує скасування такої великої кількості рейсів. Ймовірно, що зміни в розкладі обумовлені продовженням обмежень різних країн через розповсюдження COVID-19.