У Харкові відбувся перший український Автопрайд (фото)

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У центрі Харкова відбувся перший в Україні Автопрайд — автопробіг на підтримку прав ЛГБТ. Акція, до якої готувалися протягом кількох місяців, відбувалася в супроводі поліції; із противниками акції учасники не перетнулися, пише Громадське, передає NNS.

Як повідомила співорганізаторка Автопрайду Анна Шаригіна, в ньому взяли участь 20 автівок і приблизно 100 людей. Колона автівок проїхалася проспектом Гагаріна.

«Це дійсно безпрецедентно для нас, для українських прайдів. І ми зробили все, щоб марш відбувся безпечно в умовах карантинних обмежень»,

— додала Шаригіна.

За її словами, до формату Автопрайду вирішили вдатися саме через карантин. В ЛГБТ-прайді минулого року взяли участь близько 3000 людей, через що проведення маршу в традиційному форматі могло б наразити учасників на небезпеку.

Ще одна з причин організації Автопрайду — необхідність уникнути провокацій і насилля, додала співорганізаторка Віра Чернигіна.

Противники Автопрайду влаштували контракції: харківський осередок «Правого сектору» — біля пам’ятника Тарасові Шевченку в центрі міста, а об’єднання «Фрайкор» — біля будівлі Харківської облдержадміністрації.

Напередодні «Правий сектор» назвав ЛГБТ-рух «втручанням неомарксистських угрупувань у внутрішню політику України».

За словами керівника облштабу «Правого сектору» Юрія Лихоти, їхня акція — «проти ЛГБТ-ідеології»:

«Саме ідеології, а не тих людей, у яких незвична сексуальна орієнтація».

Ще одна права організація «Традиція і порядок» заявила, що саме через їхню активну позицію акцію перенесли на околицю міста. Там додали, що в межах протесту проти Автопрайду спалили ЛГБТ-прапор біля будівлі PrideHub.

Поліція Харкова повідомила, що правопорядок під час акції забезпечували 120 поліцейських і 50 нацгвардійців. Грубих порушень громадського порядку під час заходів вони не виявили.

Фото: nakipelo.ua