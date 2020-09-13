Украинским автомобилистам готовят сюрприз с регистрацией новых машин

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Кабмин доработал проект по регистрации авто. Кабинет министров Украины поработал с проектом постановления о регистрации новых авто. Транспортные средства можно будет зарегистрировать прямо в автосалоне.

Данный проект направлен на регистрационную оптимизацию и уже поступил на согласование в правительство из Министерства внутренних дел. Об этом сообщает NNS со ссылкой на AUTO-Consulting.

Если вы покупали новое авто в салоне, то знаете, что машины и раньше можно было там зарегистрировать, но это делалось за дополнительную плату. За деньги даже можно было выбрать подходящий номерной знак. Теперь услугу регистрации автосалоны официальных импортеров и дилеров смогут предоставлять официально, если проект будет принят.

Чтобы проводить регистрацию в своем автосалоне, импортеры и дилеры должны быть зарегистрированы в Главном сервисном центре (ГСЦ) МВД, как субъекты хозяйствования и подписать с ГСЦ МВД договор о сотрудничестве.

Для этого, тем дилерским центрам, которые хотят принять участие в экспериментальном проекте, необходимо отправить заявки в ГСЦ МВД с соответствующими документами.

В автосалоне покупатели новых машин смогут сразу получить регистрационный номер и техпаспорт на свое приобретенное транспортное средство.

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