Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 вересня

12 вер. 2020
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12 вересня (станом на 9:00) в Україні 151 859 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 148 летальних (+72 за добу, це рекорд), 68 346 пацієнтів одужали (+1341 за добу, це рекорд). За добу зафіксовано 3 103 нові випадки. Загалом проведено 1 834 165 тестувань методом ПЛР.

Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та Телеграм-канал Блискавка.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
  • Місто Київ — 16 951 особа інфікована за весь час (+428 нових лабораторно підтверджених випадків за добу) — новий рекорд
  • Львівська область — 16 774 (+148).
  • Харківська область — 12 404 (+292).
  • Чернівецька область — 11 988 (+141).
  • Івано-Франківська область — 11 083 (+130).
  • Рівненська область — 10 369 (+152).
  • Одеська область — 9382 (+225).
  • Тернопільська область — 8657 (+280).
  • Закарпатська область — 8532 (+79).
  • Київська область — 6750 (+102).
  • Волинська область — 6224 (+63).
  • Вінницька область — 4756 (+66).
  • Житомирська область — 4194 (+139).
  • Хмельницька область — 3850 (+155).
  • Дніпропетровська область — 3176 (+83).
  • Чернігівська область — 2654 (+80).
  • Черкаська область — 2384 (+90).
  • Сумська область — 2323 (+94).
  • Запорізька область — 2242 (+106).
  • Донецька область — 2026 (+84).
  • Миколаївська область — 1929 (+78).
  • Полтавська область — 1161 (+31).
  • Кіровоградська область — 892 (+7).
  • Херсонська область — 596 (+20).
  • Луганська область — 562 (+30).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 233 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 215 262 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Автор: NNS - Національна служба новин

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 вересня

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 вересня
12 вересня (станом на 9:00) в Україні 151 859 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 148 летальних (+72 за добу, це рекорд), 68 346 пацієнтів одужали (+1341 за добу, це рекорд). За добу зафіксовано 3 103 нові випадки. Загалом...
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