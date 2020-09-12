Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 вересня

- 12 вер. 2020
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12 вересня (станом на 9:00) в Україні 151 859 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 148 летальних (+72 за добу, це рекорд), 68 346 пацієнтів одужали (+1341 за добу, це рекорд). За добу зафіксовано 3 103 нові випадки. Загалом проведено 1 834 165 тестувань методом ПЛР.
Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та Телеграм-канал Блискавка.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Місто Київ — 16 951 особа інфікована за весь час (+428 нових лабораторно підтверджених випадків за добу) — новий рекорд
- Львівська область — 16 774 (+148).
- Харківська область — 12 404 (+292).
- Чернівецька область — 11 988 (+141).
- Івано-Франківська область — 11 083 (+130).
- Рівненська область — 10 369 (+152).
- Одеська область — 9382 (+225).
- Тернопільська область — 8657 (+280).
- Закарпатська область — 8532 (+79).
- Київська область — 6750 (+102).
- Волинська область — 6224 (+63).
- Вінницька область — 4756 (+66).
- Житомирська область — 4194 (+139).
- Хмельницька область — 3850 (+155).
- Дніпропетровська область — 3176 (+83).
- Чернігівська область — 2654 (+80).
- Черкаська область — 2384 (+90).
- Сумська область — 2323 (+94).
- Запорізька область — 2242 (+106).
- Донецька область — 2026 (+84).
- Миколаївська область — 1929 (+78).
- Полтавська область — 1161 (+31).
- Кіровоградська область — 892 (+7).
- Херсонська область — 596 (+20).
- Луганська область — 562 (+30).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 233 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 215 262 повідомлення про підозру на COVID-19.