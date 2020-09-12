Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 вересня

Завантажте мобільний додаток сайту

12 вересня (станом на 9:00) в Україні 151 859 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 148 летальних (+72 за добу, це рекорд), 68 346 пацієнтів одужали (+1341 за добу, це рекорд). За добу зафіксовано 3 103 нові випадки. Загалом проведено 1 834 165 тестувань методом ПЛР.

Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та Телеграм-канал Блискавка.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Місто Київ — 16 951 особа інфікована за весь час (+428 нових лабораторно підтверджених випадків за добу) — новий рекорд

Львівська область — 16 774 (+148).

Харківська область — 12 404 (+292).

Чернівецька область — 11 988 (+141).

Івано-Франківська область — 11 083 (+130).

Рівненська область — 10 369 (+152).

Одеська область — 9382 (+225).

Тернопільська область — 8657 (+280).

Закарпатська область — 8532 (+79).

Київська область — 6750 (+102).

Волинська область — 6224 (+63).

Вінницька область — 4756 (+66).

Житомирська область — 4194 (+139).

Хмельницька область — 3850 (+155).

Дніпропетровська область — 3176 (+83).

Чернігівська область — 2654 (+80).

Черкаська область — 2384 (+90).

Сумська область — 2323 (+94).

Запорізька область — 2242 (+106).

Донецька область — 2026 (+84).

Миколаївська область — 1929 (+78).

Полтавська область — 1161 (+31).

Кіровоградська область — 892 (+7).

Херсонська область — 596 (+20).

Луганська область — 562 (+30).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 233 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 215 262 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Вперше більше 3000 за добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 вересня