Тимошенко поборола COVID-19

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Лідерка політичної партії «Батьківщина» та народна депутатка Юлія Тимошенка одужала після коронавірусного захворювання. Поки у неї залишається запалення легень, пише Громадське, передає NNS.

Про це повідомила речниця партії «Батьківщина» Марина Сорока.

Негативний тест на COVID-19 Тимошенко отримала 11 вересня. За словами речниці, політикиня почуває себе «значно краще», лікування запалення йде успішно.

«Незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи»,

— написала Сорока.

Нагадаємо, про інфікування Тимошенко 23 серпня повідомила речниця партії Марина Сорока. У депутатки була температура до 39 °C, а її стан оцінювали як важкий.

Вже за 2 дні Марина Сорока написала, що Тимошенко, яка інфікувалася коронавірусом, перебуває в лікарні у важкому стані, їй призначили інтенсивний курс терапії. А 2 вересня повідомили, що Тимошенко поборола кризовий стан.

Хто з депутатів ще підхопив коронавірус?

Тимошенко не перша серед депутатів захворіла на коронавірус. У травні COVID-19 виявили у депутата Олега Мейдича з «Батьківщини», тоді всій фракції довелося піти на самоізоляцію.

Коронавірус також виявили у частини депутатів «Слуги Народу», зокрема у Володимира Ватраса, Данила Гетманцева тощо.

На брифінгу 25 серпня спікер парламент Дмитро Разумков заявив, що тоді хворіли на COVID-19 двоє депутатів, однак називати їхні імена він не захотів.