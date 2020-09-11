Головнокомандувач ЗСУ захворів на коронавірус

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Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак захворів на COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Стан здоров’я Хомчака задовільний, повідомив українським новинним агенціям речник Збройних сил України полковник Богдан Сеник.

«Протягом двох тижнів головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак перебуває на самоізоляції. На сьогодні стан його здоров’я задовільний»,

– сказав Сеник.

Станом на 10 вересня в Збройних силах України на коронавірусне захворювання COVID-19 хворіють 643 людини, за минулу добу зафіксували 44 нові випадки. Шість людей померли від початку пандемії.