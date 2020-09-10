Ще один ведучий звільнився з «1+1»

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Слідом за ведучою нічних випусків ТСН Юлією Бориско про свій відхід з «1+1» оголосив спортивний журналіст Євген Зінченко, який пропрацював на каналі 21 рік. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання «Факти».

Причину звільнення журналіст називати не став. Офіційна версія - "за угодою сторін". Про звільнення Зінченко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Я кілька днів долав емоції і відчуття, щоб зараз сказати головне. Як я вдячний всім, хто допомагав робити мрію реальністю і бути щасливим. 21 рік разом з «1 + 1» (у всіх його проявах і приватних) це моє найбільше досягнення за рівнем зростання і досвіду»,

— написав Євген.

У пості він дякує колегам за підтримку, роки роботи і дружби. Куди йде, журналіст повідомляти не став. Каже, шукатиме роботу мрії.

"Дивне відчуття. Я ніколи не був без роботи. Як каже трудова книжка, 31 рік поспіль ... Звичайно, я буду шукати. Сподіваюся, що і вона мене теж, я як завжди хочу, щоб це була мрія. Щоб душа раділа. Розум творив. Руки робили. З тими ж секундами щастя і моментами успіхів. Нехай у мене вийде",

- написав Зінченко.