В Україні 145 класів відправили на самоізоляцію - МОЗ

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В Україні з початку навчального року відправили на самоізоляцію 145 з 199 704 класів. Це було зроблено відповідно до рекомендацій лікарів та епідеміологів, пише РБК-Україна, передає NNS.

Про це на пресбрифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Міністр просить дотримуватись правил.

"Відправлено на самоізоляцію 145 класів",

— сказав Степанов на брифінгу.

Відповідно до рекомендацій МОЗ, учням 1-4 класів можна пересуватися приміщеннями закладу освіти без маски або респіратора. Учням старших класів можна на уроках бути без масок, але на перерві - в них.

Навчальний процес зробили гнучким, щоб уникнути скупчення дітей в приміщеннях. МОЗ рекомендує мінімізувати рух між класами, а також запровадити адаптивну структуру навчального року - передбачити можливість змінювати терміни канікул, початку й закінчення семестрів залежно від епідеміологічної ситуації.

Нагадуємо, учні у школах у «зеленій», «жовтій» та «помаранчевій» зонах 1 вересня повернулися за парти. Якщо серед дітей виявили коронавірус, чи є загроза його поширення, то на самоізоляцію відправляють цілий клас. Якщо навчальний заклад розташований у регіоні, який потрапив до «червоної» зони, то діти до школи не йдуть, а навчаються онлайн.

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