На дорогах Украины появятся «фантомные патрули»: что это означает для водителей

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Опыт передовых практик в сфере безопасности дорожного движения показывает, что наряду с системой автоматической фиксации, должны работать системы фиксации правонарушений его вручную. Одним из эффективных методов - фиксация полицейскими в движении полицейского авто.

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает NNS со ссылкой на Соцпортал.

В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений. Сейчас закупается 4 тестовые программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021-2023 года заложена покупка несколько таких приборов,

рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

До конца года на дорогах Украины появится четыре тестовые программы, а 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, появятся в ближайшие несколько лет.

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