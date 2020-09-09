Украинцам могут разрешить перелеты с е-паспортом в приложении "Дія"

09 вер. 2020
Перегляди: 180

Завантажте мобільний додаток сайту

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который разрешит внутренние перелеты с электронным паспортом в приложении "Дія". Это решение еще должна поддержать Верховная рада.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает NNS со ссылкой на РБК.

В частности, украинцы получат возможность путешествовать самолетами в пределах Украины, предъявляя электронный паспорт или заграничный е-паспорт. Таким образом, вместо обычных паспортов достаточно будет иметь загруженные в приложение "Дія" цифровые образы этих документов. Решение принято с однодневной доработкой.

На сегодня пассажиров допускают в зоны вылета аэропортов исключительно на основании действительного документа, удостоверяющего личность.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України
Автор: NNS - Національна служба новин

Банани з кокаїном: прикордонники викрили рекордну партію наркотиків (фото)

Банани з кокаїном: прикордонники викрили рекордну партію наркотиків (фото)
На Одещині у морському порту «Південний» оперативні співробітники Державної прикордонної служби України затримали рекордну партію кокаїну. Про це з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ повідомляє Громадське, передає NNS.
Докладніше
...

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі