Украинцам могут разрешить перелеты с е-паспортом в приложении "Дія"

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Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который разрешит внутренние перелеты с электронным паспортом в приложении "Дія". Это решение еще должна поддержать Верховная рада.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает NNS со ссылкой на РБК.

В частности, украинцы получат возможность путешествовать самолетами в пределах Украины, предъявляя электронный паспорт или заграничный е-паспорт. Таким образом, вместо обычных паспортов достаточно будет иметь загруженные в приложение "Дія" цифровые образы этих документов. Решение принято с однодневной доработкой.

На сегодня пассажиров допускают в зоны вылета аэропортов исключительно на основании действительного документа, удостоверяющего личность.

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