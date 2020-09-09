Штрафувати за порушення карантину можуть не тільки поліцейські

Завантажте мобільний додаток сайту

Штрафувати за порушення карантину в Україні можуть не тільки поліцейські і санітарні лікарі, але і місцеві органи влади. За порушення карантину передбачені штрафи і тюремні ув'язнення, пише РБК-Україна, передає NNS.

Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб карається за статтею 325 Кримінального кодексу.

Якщо дії громадян призвели до поширення вірусу, винним загрожує від 17 тисяч гривень штрафу до трьох років в'язниці. У разі загибелі людей - від 5 до 8 років ув'язнення. Для посадових осіб штрафи становлять 34-170 тисяч гривень.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пояснив, що ці штрафи можуть накладати не тільки поліцейські і санітарні лікарі, але і місцеві органи влади. При цьому він вважає, що у випадку з "бунтівними мерами" повинна наступати політична відповідальність.

"Якщо особисто мер порушить правила карантину, то ми особисто мера будемо штрафувати. Але за політичні заяви у нас немає відповідальності. У них у всіх вибори, вони на цих виборах хочуть покрасуватися перед виборцями. Сподіваюся, що мерів, які не займаються захистом своїх громадян від коронавіруса, не будуть обирати",

— сказав він.

Центральна влада напередодні місцевих виборів опинилася в непростій ситуації. "Карантинна карта" дійсно може стати козирем для політиків в окремих регіонах. Покарання для супротивників жорстких обмежень потенційно тільки додасть їм електоральних балів. А ось відсутність своєчасної відповіді загрожує ланцюговою реакцією по всій країні.

Інформований співрозмовник РБК-Україна уточнив, що центральна влада розглядає і більш жорсткі варіанти реакції на "бунт червоної зони". В тому числі й "індивідуальні бесіди".

"Можливо, навіть спеціальна група буде створена для таких бесід – з МВС і СБУ. Будуть конкретні кримінальні статті застосовуватися до особливо завзятих. Все залежить від наростання темпів захворюваності",

– сказало джерело.

Раніше ми писали: Через карантин школи в Україні зможуть самостійно переносити канікули