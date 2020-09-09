Кількість випадків коронавірусу в Україні на 9 вересня

09 вер. 2020
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9 вересня (станом на 9:00) в Україні 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 летальних, 64 703 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2 551 новий випадок. Загалом проведено 1 751 931 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 1 157 пацієнтів, повідомляє NNS з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4 503 випадки;
  • Волинська область — 6 015 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2 923 випадки;
  • Донецька область — 1 762 випадки;
  • Житомирська область — 3 879 випадків;
  • Закарпатська область — 8 277 випадків;
  • Запорізька область — 2041 випадок;
  • Івано-Франківська область — 10 659 випадків;
  • Кіровоградська область — 870 випадків;
  • м. Київ — 15 821 випадок;
  • Київська область — 6 459 випадків;
  • Львівська область — 16 269 випадків;
  • Луганська область — 480 випадків;
  • Миколаївська область — 1 714 випадків;
  • Одеська область — 8 827 випадків;
  • Полтавська область — 1 018 випадків;
  • Рівненська область — 9 943 випадки;
  • Сумська область — 2143 випадків;
  • Тернопільська область — 7 824 випадки;
  • Харківська область — 11 493 випадки;
  • Херсонська область — 538 випадків;
  • Хмельницька область — 3 355 випадків;
  • Чернівецька область — 11 581 випадок;
  • Черкаська область — 2 121 випадок;
  • Чернігівська область — 2 515 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 054 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 205 819 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Автор: NNS - Національна служба новин

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 9 вересня

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 9 вересня
9 вересня (станом на 9:00) в Україні 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 летальних, 64 703 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2 551 новий випадок. Загалом проведено 1 751 931 тестування методом ПЛР. Усього за добу...
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