В Україні габаритно-ваговий контроль хочуть розширити на пасажирський транспорт

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Габаритно-ваговий контроль на українських дорогах може бути розширено на пасажирський транспорт, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі "Безпека має значення" у вівторок, передає Інтерфакс-Україна, інформує NNS.

Криклій зазначив, що наразі ваговий контроль діє лише для вантажівок. Водночас перевантаженим може бути і пасажирський транспорт і це потрібно контролювати.

"Завжди для всіх комплекси зважування в русі були суто для вантажівок. Водночас зрозуміло, що і в пасажирських перевезеннях також є порушення в перевезенні поза нормою. Оскільки коли в маршрутне таксі або автобус сідає більше людей, ніж допустима технічними параметрами норма, це ті самі ризики. Це - про небезпеку для пасажирів і учасників дорожнього руху. Тому потенціал габаритно-вагового контролю може бути розширено з вантажівок на пасажирські перевезення. І все це має працювати в комплексі, в єдиній системі",

— сказав він.

За словами міністра, міністерство ще доопрацьовуватиме це питання спільно з депутатським корпусом.

Крім того, Криклій додав, що до кінця 2020 року на дорогах державного значення буде встановлено ще 50 систем зважування в русі WIM, а до кінця 2021 року - ще 100.

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