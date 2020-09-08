Помер легендарний український диктор

Завантажте мобільний додаток сайту

Помер український диктор, радіоведучий та актор дубляжу Микола Козій. Його серце зупинилося 7 вересня. На час смерті йому було 79 років, повідомляє NNS з посиланням на канал 24.

Про втрату легендарного голосу епохи повідомив керівник "Суспільного радіомовлення", генеральний продюсер "UA: Українське радіо" Дмитро Хоркін. Відповідний допис він опублікував на особистій фейсбук-сторінці.

Помер Микола Козій, легендарний диктор Українського радіо і перший бренд-войс телеканалу "1+1". Йому було 79 років. Голос епохи. Світла пам'ять, Маестро,

– написав у публікації Хоркін.

Наразі причина та обставини смерті не повідомляються.

Що відомо про Миколу Козія?

Микола Козій – один із найкращих українських дикторів. За час своєї роботи він озвучив низку популярних телесеріалів та програм. Зокрема, у 1980-х роках взяв участь в озвучуванні "Шкільної наукової радіоспільноти", що виходила на "Українському радіо".

Козій також відомий дублуванням на озвучуванням фільмів "Король говорить", "Ноїв ковчег", телесеріалів "Альф", "Коломбо", мультсеріалів "Паровоз Томас та його друзі", "Трансформери".

Саме Микола Козій читав текст для першої україномовної Біблії в аудіоформаті. Також він озвучив текст Томосу про автокефальну Православну церкву України.

Микола Козій читає томос про автокефальну Православну церкву України: слухайте аудіо онлайн

Раніше ми повідомляли: Розробник "Новачка" прокоментував отруєння Навального

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України