Рада приступила до узаконення нової категорії учасників дорожнього руху

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Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про посилення контролю за легким електротранспортом, велосипедистами та пішоходами. За відповідне рішення проголосували 268 народних депутатів, пише Громадське, передає NNS.

Депутати хочуть дещо змінити закон «Про дорожній рух» та Кодекс про адмінправопорушення.

Так, має з'явитися нова категорія учасників дорожнього руху — користувачі персонального легкого електротранспорту. Це стосується електросамокатів, сегвеїв, гіробордів, гіроскутерів тощо.

На такому транспорті дозволять їздити по спеціальних велосипедних доріжках, а у разі їх відсутності — по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю. Під час руху в темну пору доби потрібно мати увімкнений ліхтар та виділити себе за допомогою світловідбивних елементів.

Власникам електротранспорту заборонять:

перевозити пасажирів, крім випадків, коли це прямо передбачено конструктивним рішенням виробника,

користуватися під час руху телефоном, тримаючи його в руці,

керувати транспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

А яка відповідальність за порушення?

До ч. 2 ст. 127 Кодексу про адмінправопорушення, де йдеться про порушення правил велосипедистами, додадуть користувачів легкого електротранспорту. Зараз ця стаття передбачає штраф у 5 неоподаткованих мінімумів або 85 грн.

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У серпні у мера Києва Віталія Кличка та компанії Bolt, яка запустила в столиці сервіс прокату електросамокатів, виникла суперечка. Кличко каже, що компанія не погоджувала це з міською владою, і пригрозив прибрати «самовільно розміщені пункти з електросамокатами». У Bolt всі звинувачення відкидали.

Кличко навіть звернувся до депутатів, щоб вони врегулювали користування електротранспортом. Адже зараз, на відміну від велосипедистів, права та обов'язки тих, хто їздить по місту на електросамокатах чи гіробордах, не передбачені законом. З правової точки зору, вони не є учасниками дорожнього руху, попри те, що деякі з подібних пристроїв розвивають швидкість понад 50 км на годину.