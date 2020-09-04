Для боротьби з COVID-19 може не вистачити лікарів - Степанов

Завантажте мобільний додаток сайту

Стратегія Міністерства охорони здоров'я щодо боротьби з епідемією коронавірусу COVID-19 в Україні має дві складові. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час свого виступу з трибуни Верховної Ради, повідомляє NNS з посиланням на Depo.ua.

За словами Степанова, перша складова стосується запровадження та дотримання правил, які допомагають убезпечити людей від зараження.

"МОЗ розробило профілактичні заходи та наполягає на їх виконанні. Це миття рук, носіння масок та дотримання соціальної дистанції, порядок роботи закладів та проведення заходів у період епідемії",

– сказав міністр.

Друга складова стратегії стосується процесу лікування людей, які хворіють.

"Вона зосереджена на вдосконаленні схем лікування, наявності необхідного обладнання та умов для надання медичних послуг. Це стосується і підсилення сімейної медицини, щоб ми могли на початковому етапі правильно виявляти хворих та одразу починати їх лікувати. В цьому питанні запас міцності обмежений. Адже хоч зараз у нас 35 тисяч ліжкомісць, ми можемо зіткнутися з ситуацією, коли банально не вистачить лікарів. Ми не можемо зняти всіх лікарів з їхніх прямих обов'язків і поставити боротися з COVID-19. Адже пандемія коронавірусу не скасувала ні онкологію, ні серцево-судинні захворювання, ні будь-які інші. COVID-19 тільки ускладнив цю ситуацію",

– наголосив Степанов.