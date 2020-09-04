Україна стрімко піднімається в європейському та світовому антирейтингу по кількості випадків коронавірусу

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Україна посіла одинадцяте місце у світовому антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19. Серед країн Європи наша країна знаходиться на четвертому місці. Про це NNS повідомляє з посиланням на lenta.ua, яка посилається на Worldometer.

Всього, станом на 4 вересня в 213 країнах зафіксовано понад 26 мільйонів випадків зараження, з них 243 тисячі тільки за минулу добу.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid - 19 є Іспанія, Франція, Росія, Україна та Німеччина. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 11-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Росія, Іспанія і Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

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