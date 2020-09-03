Перші дні навчання: в Україні школи стрімко йдуть на карантин

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Навчальний рік лише розпочався, а коронавірус вже змусив кілька шкіл закритися або перейти на дистанційне навчання, пише 24 канал, передає NNS.

Так, через контакт з хворими на коронавірус ув Миколаєві школярі та діти з садочків пішли на вимушену самоізоляцію.

А саме на самоізоляцію відправилися учні 7 класу загальноосвітньої школи № 19 міста Миколаєва. Мати однієї зі школярок повідомила керівництво закладу про те, що у доньки підтвердився діагноз COVID-19.

"З 2 вересня клас працює на дистанційному навчанні. Клас ми обробили, він закритий",

– розповів директор школи Олексій Ільїн.

Окрім того, у перший день навчання коронавірус виявили в учня однієї зі шкіл Бердянська. Внаслідок цього клас закрили на двотижневий карантин.

Так, через те, що хворий учень 1 вересня побував у школі, навчальний процес у класі зупинили до 17 вересня. Всі учні навчатимуться в режимі онлайн.

А на Київщині у місті Васильків закрили на карантин середню школу №2 після того, як у одного зі вчителів підтвердили захворювання на COVID-19.

За словами мера міста Володимира Сабадаша, хворий учитель контактував зі вчителями молодших класів, але не спілкувався зі школярами – наразі він знаходиться на лікарняному. Проте 356 учнів і 21 учитель протягом двох тижнів теж будуть зобов'язані перебувати на ізоляції.

Навчальний процес триватиме дистанційно. А вчителі 5-7 класів зможуть продовжити навчальний процес у звичайному режимі з понеділка, 7 вересня, лише у випадку негативних результатів тесту на коронавірус.

А київський ліцей № 240 "Соціум" закрили на карантин перед самим 1 вересня через те, що у двох викладачів виявили коронавірус. Тож, уроки в ліцеї почалися в дистанційному форматі з 2 вересня.

Тим часом у Вінниці коронавірус виявили у третьокласника, який встиг сходити першого вересня до школи. Наразі невідомо, чи закриватимуть всю школу чи лише клас піде на карантин.

Нагадаємо, з початком нового навчального року працівники шкіл та учні повинні дотримуватись всіх правил проведення "безпечного" навчання, а саме користуватися антисептичними засобами, дотримуватися відповідної дистанції та використовувати маски.

Раніше ми писали: Людям, які контактували з хворими на COVID-19, спростять вихід з самоізоляції