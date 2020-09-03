Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 вересня

- 03 вер. 2020
- Перегляди: 680
Завантажте мобільний додаток сайту
3 вересня (станом на 9:00) в Україні 128 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2710 летальних (+54, це рекорд), 59 676 пацієнтів одужали (+859). За добу зафіксовано 2430 нових випадків. Загалом проведено 1 621 697 тестувань методом ПЛР.
Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область — 15 116 осіб інфіковані за весь час (+209 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 14 158 (+280).
- Чернівецька область — 10 624 (+137).
- Харківська область — 9941 (+301).
- Івано-Франківська область — 9685 (+163).
- Рівненська область — 9476 (+80).
- Одеська область — 7813 (+116).
- Закарпатська область — 7788 (+91).
- Тернопільська область — 6637 (+242).
- Київська область — 5931 (+89).
- Волинська область — 5662 (+73).
- Вінницька область — 4194 (+85).
- Житомирська область — 3471 (+29).
- Хмельницька область — 2740 (+110).
- Дніпропетровська область — 2518 (+64).
- Чернігівська область — 2050 (+60).
- Запорізька область — 1708 (+51).
- Черкаська область — 1670 (+28).
- Сумська область — 1629 (+58).
- Донецька область — 1549 (+44).
- Миколаївська область — 1372 (+52).
- Полтавська область — 855 (+23).
- Кіровоградська область — 833 (+7).
- Херсонська область — 435 (+11).
- Луганська область — 373(+27).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 вересня 2020 року до Центру надійшло 2807 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 189 516 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Новий рекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 вересня
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України