Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 вересня

03 вер. 2020
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3 вересня (станом на 9:00) в Україні 128 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2710 летальних (+54, це рекорд), 59 676 пацієнтів одужали (+859). За добу зафіксовано 2430 нових випадків. Загалом проведено 1 621 697 тестувань методом ПЛР.

Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
  • Львівська область — 15 116 осіб інфіковані за весь час (+209 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Київ — 14 158 (+280).
  • Чернівецька область — 10 624 (+137).
  • Харківська область — 9941 (+301).
  • Івано-Франківська область — 9685 (+163).
  • Рівненська область — 9476 (+80).
  • Одеська область — 7813 (+116).
  • Закарпатська область — 7788 (+91).
  • Тернопільська область — 6637 (+242).
  • Київська область — 5931 (+89).
  • Волинська область — 5662 (+73).
  • Вінницька область — 4194 (+85).
  • Житомирська область — 3471 (+29).
  • Хмельницька область — 2740 (+110).
  • Дніпропетровська область — 2518 (+64).
  • Чернігівська область — 2050 (+60).
  • Запорізька область — 1708 (+51).
  • Черкаська область — 1670 (+28).
  • Сумська область — 1629 (+58).
  • Донецька область — 1549 (+44).
  • Миколаївська область — 1372 (+52).
  • Полтавська область — 855 (+23).
  • Кіровоградська область — 833 (+7).
  • Херсонська область — 435 (+11).
  • Луганська область — 373(+27).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 вересня 2020 року до Центру надійшло 2807 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 189 516 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Новий рекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 вересня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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