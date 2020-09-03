Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 вересня

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3 вересня (станом на 9:00) в Україні 128 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2710 летальних (+54, це рекорд), 59 676 пацієнтів одужали (+859). За добу зафіксовано 2430 нових випадків. Загалом проведено 1 621 697 тестувань методом ПЛР.

Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 15 116 осіб інфіковані за весь час (+209 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 14 158 (+280).

Чернівецька область — 10 624 (+137).

Харківська область — 9941 (+301).

Івано-Франківська область — 9685 (+163).

Рівненська область — 9476 (+80).

Одеська область — 7813 (+116).

Закарпатська область — 7788 (+91).

Тернопільська область — 6637 (+242).

Київська область — 5931 (+89).

Волинська область — 5662 (+73).

Вінницька область — 4194 (+85).

Житомирська область — 3471 (+29).

Хмельницька область — 2740 (+110).

Дніпропетровська область — 2518 (+64).

Чернігівська область — 2050 (+60).

Запорізька область — 1708 (+51).

Черкаська область — 1670 (+28).

Сумська область — 1629 (+58).

Донецька область — 1549 (+44).

Миколаївська область — 1372 (+52).

Полтавська область — 855 (+23).

Кіровоградська область — 833 (+7).

Херсонська область — 435 (+11).

Луганська область — 373(+27).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 вересня 2020 року до Центру надійшло 2807 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 189 516 повідомлень про підозру на COVID-19.

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