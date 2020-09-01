Коли в Україні з’явиться вакцина від коронавіруса – прогноз МОЗ

01 вер. 2020
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За найбільш оптимістичними прогнозами, вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні в березні наступного року. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Відповідну заяву зробив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Суспільного мовлення "UA: Перший".

"Мої оптимістичні прогнози: для масового використання це буде десь початок березня 2021 року. Це якщо все те, що проходить клінічні випробування, буде зареєстровано, і буле доведена безпечність та ефективність",  

- зазначив Ляшко.

Він уточнив, що зараз клінічні випробування проходять шість вакцин – усі вже на третій стадії.

Ляшко додав, що за механізмом COVAX (механізм глобального доступу до вакцин проти COVID-19) Україна гарантовано зможе отримати вакцини від коронавірусу для 20% населення. Це на 8 млн осіб.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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