Кількість випадків коронавірусу в Україні на 31 серпня

- 31 серп. 2020
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31 серпня (станом на 9:00) в Україні 121 215 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2557 летальних (+30 за добу), 57 114 пацієнтів одужали (+380 за добу). За добу зафіксовано 2141 новий випадок. Загалом проведено 1 550 280 тестування методом ПЛР.
Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область — 14 510 осіб інфіковані за весь час (+154 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 13 370 (+277).
- Чернівецька область — 10 303 (+158).
- Рівненська область — 9182 (+84).
- Івано-Франківська область — 9179 (+165).
- Харківська область — 9076 (+187).
- Закарпатська область — 7516 (+60).
- Одеська область — 7283 (+189).
- Тернопільська область — 6014 (+149).
- Київська область — 5669 (+89).
- Волинська область — 5471 (+54).
- Вінницька область — 3993 (+45).
- Житомирська область — 3302 (+89).
- Хмельницька область — 2481 (+79).
- Дніпропетровська область — 2349 (+43).
- Чернігівська область — 1894 (+117).
- Запорізька область — 1596 (+38).
- Черкаська область — 1573 (+35).
- Сумська область — 1470 (+14).
- Донецька область — 1418 (+2).
- Миколаївська область — 1252 (+83).
- Кіровоградська область — 814 (+4).
- Полтавська область — 789 (+19).
- Херсонська область — 396 (+4).
- Луганська область — 315 (+3).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 серпня 2020 року до Центру надійшло 2021 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 181 652 повідомлення про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 серпня
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