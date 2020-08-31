Кількість випадків коронавірусу в Україні на 31 серпня

31 серп. 2020
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31 серпня (станом на 9:00) в Україні 121 215 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2557 летальних (+30 за добу), 57 114 пацієнтів одужали (+380 за добу). За добу зафіксовано 2141 новий випадок. Загалом проведено 1 550 280 тестування методом ПЛР.

Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
  • Львівська область — 14 510 осіб інфіковані за весь час (+154 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  • Київ — 13 370 (+277).
  • Чернівецька область — 10 303 (+158).
  • Рівненська область — 9182 (+84).
  • Івано-Франківська область — 9179 (+165).
  • Харківська область — 9076 (+187).
  • Закарпатська область — 7516 (+60).
  • Одеська область — 7283 (+189).
  • Тернопільська область — 6014 (+149).
  • Київська область — 5669 (+89).
  • Волинська область — 5471 (+54).
  • Вінницька область — 3993 (+45).
  • Житомирська область — 3302 (+89).
  • Хмельницька область — 2481 (+79).
  • Дніпропетровська область — 2349 (+43).
  • Чернігівська область — 1894 (+117).
  • Запорізька область — 1596 (+38).
  • Черкаська область — 1573 (+35).
  • Сумська область — 1470 (+14).
  • Донецька область — 1418 (+2).
  • Миколаївська область — 1252 (+83).
  • Кіровоградська область — 814 (+4).
  • Полтавська область — 789 (+19).
  • Херсонська область — 396 (+4).
  • Луганська область — 315 (+3).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 серпня 2020 року до Центру надійшло 2021 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 181 652 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 серпня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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