Кількість випадків коронавірусу в Україні на 31 серпня

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31 серпня (станом на 9:00) в Україні 121 215 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2557 летальних (+30 за добу), 57 114 пацієнтів одужали (+380 за добу). За добу зафіксовано 2141 новий випадок. Загалом проведено 1 550 280 тестування методом ПЛР.

Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 14 510 осіб інфіковані за весь час (+154 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

Київ — 13 370 (+277).

Чернівецька область — 10 303 (+158).

Рівненська область — 9182 (+84).

Івано-Франківська область — 9179 (+165).

Харківська область — 9076 (+187).

Закарпатська область — 7516 (+60).

Одеська область — 7283 (+189).

Тернопільська область — 6014 (+149).

Київська область — 5669 (+89).

Волинська область — 5471 (+54).

Вінницька область — 3993 (+45).

Житомирська область — 3302 (+89).

Хмельницька область — 2481 (+79).

Дніпропетровська область — 2349 (+43).

Чернігівська область — 1894 (+117).

Запорізька область — 1596 (+38).

Черкаська область — 1573 (+35).

Сумська область — 1470 (+14).

Донецька область — 1418 (+2).

Миколаївська область — 1252 (+83).

Кіровоградська область — 814 (+4).

Полтавська область — 789 (+19).

Херсонська область — 396 (+4).

Луганська область — 315 (+3).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 серпня 2020 року до Центру надійшло 2021 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 181 652 повідомлення про підозру на COVID-19.

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