В Україні планують скоротити кількість призовників

- 30 серп. 2020
- Перегляди: 93
Завантажте мобільний додаток сайту
Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в суботу, 29 серпня, повідомив, що планує восени 2020 року скоротити кількість призовників на строкову військову службу. Про це NNS повідомляє з посиланням на dw.com.
Таке рішення пояснюється великою кількістю українців, залучених до військової служби за контрактом.
"З початку року залучено до військової служби за контрактом у Збройних силах України 25 тисяч осіб (з них понад дві тисячі осіб офіцерського складу)",
- повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
"Це дає можливість поставити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягатимуть призову на строкову військову службу у жовтні - грудні цього року. Відповідні пропозиції готуються для подання на розгляд до Кабінету Міністрів України",
- додали в Генштабі.
Водночас там не уточнили, на скільки саме планують зменшити кількість призовників або ж скільки громадян залучать до військової служби.
Раніше ми повідомляли: Як працюватимуть дитсадки в Україні з вересня
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України