В Україні планують скоротити кількість призовників

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Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в суботу, 29 серпня, повідомив, що планує восени 2020 року скоротити кількість призовників на строкову військову службу. Про це NNS повідомляє з посиланням на dw.com.

Таке рішення пояснюється великою кількістю українців, залучених до військової служби за контрактом.

"З початку року залучено до військової служби за контрактом у Збройних силах України 25 тисяч осіб (з них понад дві тисячі осіб офіцерського складу)",

- повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"Це дає можливість поставити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягатимуть призову на строкову військову службу у жовтні - грудні цього року. Відповідні пропозиції готуються для подання на розгляд до Кабінету Міністрів України",

- додали в Генштабі.

Водночас там не уточнили, на скільки саме планують зменшити кількість призовників або ж скільки громадян залучать до військової служби.

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