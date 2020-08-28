У Кропивницькому Зеленський отримав чорний пояс з карате

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Президент Володимир Зеленський у Кропивницькому відвідав тренування юних каратистів та отримав іменний чорний пояс, повідомляє пресслужба глави держави, передає NNS.

Під час робочої поїздки до Кіровоградської області Зеленський відвідав Обласну спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву.

Главу держави зустріла юна спортсменка Аріанна Мурженко, яка потрапила до Книги рекордів України як наймолодша українка, яка стала чемпіонкою світу з традиційного карате у програмі ката. Торік, коли вона виборола цю нагороду, їй було лише 9 років і 3 місяці.

Зеленський подивився, як проходять тренування дітей у секції карате.

Після завершення заняття вихованці школи подарували президентові диплом почесного першого дану ступеня майстра та іменний чорний пояс з вишитим прізвищем глави держави японською мовою та назвою виду спорту – традиційне карате.

В ОП додали, що у школі займається майже 600 вихованців у п'яти видах спорту: легка атлетика, футбол, бокс, бейсбол, софтбол; працює 31 тренер-викладач, чотири з яких є заслуженими тренерами України. У середньому щороку до складу національних збірних команд України входять до 60 учнів школи.

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