Особливості навчання в школах з 1 вересня

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Попри те, що крива захворюванності на коронавірус в Україні йде вгору, навчальний рік традиційно почнеться з 1 вересня. Щоправда, дещо за новими правилами. Про це NNS повідомляє з посиланням на depo.ua.

У школи підуть діти, які проживають в усіх епідеміологічних зонах, крім червоної, де останніми днями фіксується велика кількість нових випадків коронавірусу. Перший урок збираються присвятити міфам про коронавірус та розповісти про необхідні заходи безпеки та вимушені зміни. міністерство освіти та коронавірус.

Нижче – основні нововведення, які хочуть запровадити профільні міністерства у процес навчання та учнівський побут загалом.

Маски – лише на перервах

За словами голови МОЗ Максима Степанова, на день школяру чи школярці вистачить всього однієї одноразової маски. За санітарними нормами, її можна носити не більше трьох годин, але на уроках учні можуть перебувати без захисного аксесуара, а вдягати його – тільки під час перерв.

Учні молодшої школи можуть взагалі не носити масок, адже за ними важко простежити, крім того – ризик захворіти у цій віковій групі нижчий. Якщо можна дотримуватися дистанції, під час занять вчителі також можуть не вдягати маски або ж використовувати захисні щитки.

Масками для вчителів школи мають забезпечити органи місцевого самоврядування. Вони ж закуповуватимуть антисептики та дезінфектори для поверхонь.

Заняття просто неба

У МОЗ радять освітянам проводити деякі уроки просто неба. Однак, що це будуть за предмети, вирішуватимуть вчителі та керівництво шкіл. Загалом рекомендується обмежити пересування учнів між кабінетами, за можливості – взагалі проводити усі уроки класу в одному приміщенні.

Також МОЗ закликає відкрити усі входи та виходи у школах та починати уроки для різних класів з певним часовим інтервалом. Так діти менше контактуватимуть один з одним.

При цьому групи подовженого дня зможуть працювати, якщо керівництво навчальних заходів забезпечить дотримання засобів безпеки.

Їжа у паперових пакетах

Правила роботи їдалень у різних регіонах – ще відкрите питання. Однак, наприклад, у столичній адміністрації вирішили, що у їдальні ходитимуть лише старшокласники і ті, хто лишається після уроків. Всім іншим їжу доставлятимуть у клас у паперових пакетах. Використовуватимуть при цьому лише одноразовий посуд. Перед і після прийому їжі дезінфікуватимуть поверхні, які слугуватимуть школярам обіднім столом.

Моніторинг здоров'я

Згідно з рекомендаціями, перед заняттями вчителі опитуватимуть учнів щодо самопочуття та обстежуватимуть їх на наявність ознак респіраторних захворювань. Якщо дитина почуває себе погано, до прибуття у заклад батьків, її необхідно ізолювати в окремому приміщенні. Вчителі з температурою вище, ніж 37,2 до проведення уроків не допускаються. За словами Степанова, проводити температурний скринінг мають і у самих школярів.

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