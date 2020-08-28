Жорсткий карантин - стало відомо, чи планують в Україні вводити його знову

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Майже щодня в Україні фіксують рекорди нових випадків коронавірусу. Кількість хворих стрімко збільшується. Стало відомо, чи планують вводити жорсткий карантин у разі ще більшого погіршення ситуації.

Кабмін не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у разі другої хвилі поширення коронавірусу.

Про це заявив Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з учасниками Європейської бізнес-асоціації, повідомляє NNS з посиланням на прес-службу ЄБА. Натомість прем'єр-міністр пообіцяв покладатися на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання.

Шмигаль додав, що уряд працює над системним відновленням економічної активності. Зокрема, над напрацюванням довгострокової стратегії розвитку України до 2030 року, а також над утіленням Програми стимулювання економіки та Плану дій уряду, які містять стимуляційні заходи для різних галузей економіки України.

"Прем’єр-міністр висловив свою підтримку рішенню підняти мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень і повідомив, що влада має плани й надалі підвищувати рівень мінімальної заробітної плати до 6000 грн та 6500 грн у 2021 році. Натомість бізнес вважає такий крок замаскованим збільшенням оподаткування та сподівається, що необґрунтовані рішення не матимуть місця в майбутньому",

– зазначили в ЄБА.

"Щодо заборони в’їзду іноземних громадян, пан Шмигаль запевнив, що окремі категорії все ж матимуть можливість прибути до України, а саме ІТ-фахівці, технічні фахівці-наладники пускового обладнання, іноземці, які мають дозволи на мешкання в Україні, є членами міжнародних і гуманітарних місій, членами екіпажів",

- мовиться в повідомленні.

Повний перелік винятків на сайті Кабміну мають опублікувати найближчим часом.

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