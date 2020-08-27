В Уряді розповіли, як навчатимуться студенти з 1 вересня

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Міністерство охорони здоров’я розробило та надіслало до вищих навчальних закладів рекомендації щодо навчання студентів. Про це на брифінгу у четвер розповіла заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак, повідомляє NNS з посиланням на УНН.

“Ми напередодні початку навчального року... Розроблена низка рекомендацій для організації освітнього процесу з попередженням спалахів в навчальних аудиторіях в студентському середовищі”, ...

— сказала заступниця міністра.

З її слів, минулого тижня міністерство збирало нараду ректорів ВНЗ, які працюють в сфері управління МОЗ. На зустрічі детально обговорили всі питання, які стосуються організації навчання студентів.

“Насамперед ми рекомендуємо дуже прицільно звернути увагу на попередження спалаху у гуртожитках, де проживають наші студенти. Мають дотримуватись виключно всі рекомендації, які стосуються попередження коронавірусу, які надіслані до ВНЗ. Крім того, також є рекомендації до організації навчального процесу в аудиторіях”,

— зазначила Микичак.

Вона підкреслила, що у МОЗ особливо звернули увагу на те, що студенти-медики, які проходять практичні заняття у медзакладах, повинні зі всією відповідальністю дотримуватись протиепідемічних вимог, встановлених для закладів охорони здоров’я.

“Зокрема, ми рекомендуємо кафедрам звести до мінімуму проведення лекційних занять в тих лекційних аудиторіях, які знаходяться в лікарняних корпусах і безпосередньому сусідстві з відділеннями, де лікуються пацієнти. Без сумніву, не будуть проводитись лекційні зайняття у тих лікарнях і практичні заняття, які мають статус "коронавірусних“ — тих, де лікуються пацієнти з коронавірусною хворобою”,

— додала замміністра.

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