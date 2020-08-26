- 26 серп. 2020
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Украина закрывает государственную границу для иностранных граждан до конца сентября. Это связано с осложнением ситуации с коронавирусом. Такое заявление 26 августа сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает NNS со ссылкой на apostrophe.ua.
"Учитывая уровень заболеваемости мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября, почти до конца сентября, закрыть границы для въезда иностранных граждан",...
- отметил глава правительства.
Напомним, что Кабинет министров Украины на своем заседании решил продолжить адаптивный карантин минимум до 31 октября. Украина и в дальнейшем будет оставаться в четырех зонах по уровню распространения коронавируса.
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