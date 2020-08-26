У потягах Укрзалізниці почала працювати воєнізована охорона

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Укрзалізниця 25 серпня розпочала пілотний проєкт із охорони пасажирських поїздів у русі силами працівників воєнізованої охорони компанії. Про це під час презентації проєкту повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, передає пресслужба УЗ, інформує NNS.

«Безпека пасажирів — безумовно одне з найважливіших питань. Тому ми продовжуємо впроваджувати низку заходів, направлених на забезпечення дотримання пасажирами правил поведінки на залізничному транспорті. На першому етапі працівники воєнізованої охорони Укрзалізниці супроводжуватимуть 10 пасажирських поїздів. Надалі їх перелік буде збільшено», ...

— сказав Юрик.

Наразі охоронці будуть їздити в таких поїздах:

№10/9 Маріуполь — Київ,

№29/30 Київ — Ужгород,

№38/37 Київ — Запоріжжя,

№49/50 Київ — Трускавець,

№63/64 Харків — Київ,

№79/80 Дніпро — Київ,

№92/91 Львів — Київ,

№102/101 Київ — Херсон,

№106/105 Одеса — Київ,

№136/135 Київ — Покровськ.

За словами Івана Юрика, вказані співробітники воєнізованої охорони Укрзалізниці перед кожним рейсом проходитимуть інструктаж. Також вони забезпечені спеціальною формою одягу та знаками розрізнення. Планується що на старті проєкту у ньому будуть задіяні до 40 співробітників воєнізованої охорони щоденно.

Крім того Укрзалізниця продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації. Наразі вони встановлені майже у третині вагонів, що задіяні у перевезеннях. Зокрема, у всіх швидкісних поїздах, новозбудованих вагонах та тих, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт.

«Робота із встановлення камер відеофіксації продовжуватиметься і надалі. Їх наявність – одна із вимог до нових вагонів, які ми замовляємо у заводу-виробника, а також їх встановлюємо при кожному капітально-відновлювальному ремонті. Зокрема, цьогоріч заплановано модернізувати 29 вагонів і вже придбали 18 нових»,

— зазначив Іван Юрик.

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