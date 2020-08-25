Карантин в Україні хочуть продовжити до 1 листопада

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Уряд пропонує продовжити дію карантину в Україні до 1 листопада. Про це на нараді з президентом 25 серпня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає пресслужба президента, інформує NNS.

Наголошується, що тільки за минулу добу в україні виявили понад 1,6 тисячі нових випадків коронавірусу, а загалом від початку епідемії на COVID-19 захворіли вже понад 108 тисяч людей. Найбільш постраждалі на сьогодні області — Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська й Тернопільська.

Необхідність продовження карантину підтримав і президент Володимир Зеленський.

«Але карантин має залишатися адаптивним та необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах»,

— каже президент.

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На нараді зазначалося, що у світі також спостерігається зростання показників захворюваності на COVID-19, тому український уряд розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють у «червону зону» епідемії, строком на 30 днів. Ця заборона не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.

Нагадуємо, 22 липня уряд ухвалив постанову, якою продовжив адаптивний (місцевий) карантин до кінця літа — 31 серпня. Щоб він діяв далі, його потрібно продовжити.

Окрім цього з 3 серпня в Україні набув чинності поділ країни на чотири зони за рівнем поширення коронавірусу: на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону.

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