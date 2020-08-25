МОЗ знову змінює умови навчання у школах під час карантину

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Міністерство охорони здоров'я оновило правила для навчання в школах під час пандемії після того, як обговорило ці зміни з міжнародними партнерами, а також освітянами. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу 25 серпня, інформує Громадське, передає NNS.

Зокрема, учням 1-4 класів дозволили пересуватися приміщенням закладу освіти без маски чи респіратора.

Ще одна зміна — у регіонах «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки педагогам рекомендують викладати навчальну дисципліну у захисних щитках, а в «зеленій» чи «жовтій» зоні потрібно просто дотримуватися необхідної дистанції.

Також тепер, якщо хоча б один учень заразиться коронавірусом, то весь клас має йти на самоізоляцію.

Окрім того, дозатори та антисептики мають бути тільки на вході, водночас учні та викладачі мають мити руки після кожного уроку.

У МОЗ анонсували публікацію всіх правил для навчання в школах вже сьогодні на сайті відомства.

Найвищий рівень епідеміологічної небезпеки — в «червоній» зоні, а тому там всі заклади освіти взагалі не відкриватимуть, зазначав головний санлікар Віктор Ляшко. А от на решті території вони працюватимуть.

Переглядають поділ на зони кожні сім днів. Водночас послаблення карантину в «червоній», «помаранчевій» чи «жовтій» зонах може статися не раніше як через 14 днів. Тобто, школа в «червоній» зоні може через деякий час знову запрацювати у звичному режимі.

У «помаранчевій» зоні заклади освіти заборонятимуть відвідувати групами кількістю більш як 20 людей — утім це рішення не стосується дитсадків, шкіл, а також закладів позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

Іншими словами, школи й дитсадки відвідуватимуть як і у звичайних умовах, а от у закладах вищої освіти (університети, інститути) мають встановити певні обмеження.