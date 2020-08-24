Набуло чинності нове епідемічне зонування регіонів України

- 24 серп. 2020
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В Україні сьогодні, 24 серпня, набуло чинності нове зонування адаптивного карантину. Міста і райони були розподілені на чотири зони в залежності від епідеміологічної ситуації, передає РБК-Україна, інформує NNS.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у четвер, 20 серпня.
Зокрема, в червону, помаранчеву і жовту зони увійшли наступні населені пункти та райони:
Червона:
- місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- місто Самбір Львівської області;
- місто Біляївка Одеської області;
- міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський і Рівненський район Рівненської області;
- місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області
Помаранчева:
- місто Ужгород;
- місто Івано-Франківськ;
- місто Львів;
- місто Тернопіль;
- місто Харків.
Жовта зона:
- місто Київ;
- місто Луцьк;
- місто Житомир;
- місто Бориспіль;
- місто Одеса;
- місто Рівне;
- місто Суми;
- місто Хмельницький.
Зелена: всі міста і райони, що не потрапили в червону, помаранчеву і жовту зони карантину.
Зазначимо, "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.
У свою чергу, у "помаранчевій" заборонено проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше однієї особи на 20 кв. метрів, діяльність установ, що надають послуги з розміщення, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, прийом дітей в дитячі табори, обмеження роботи розважальних закладів.
У "жовтій зоні" забороняється відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, а у "зеленій зоні" — проводити масові заходи за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів, розміщувати глядачів більш ніж 50% місць для сидіння, перевозити у всіх видах громадського транспорту людей більше, ніж місць для сидіння. Ці обмеження діють і на інші зони.
Нагадаємо, в Україні виявили понад 100 тисяч випадків коронавірусу, сама складна епідеміологічна ситуація в Харківській, Львівській, Івано-Франківській областях і Києві.