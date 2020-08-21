Понад 84% українців проголосували б зараз за незалежність - опитування

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Понад 84% українців проголосували б за незалежність України, якби референдум відбувся сьогодні. Як передає Укрінформ, про це свідчать результати загальнонаціонального опитування “Україні – 29. Де ми зараз та куди прямуємо?”, інформує NNS.

“Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувся сьогодні, то він би був безумовно виграним для прихильників незалежності. Так, голоси на ньому розподілились би як 84,4% "за" і 15,6% "проти". Якщо аналізувати також респондентів, які вагаються з відповіддю (10,3%), або не пішли б на референдум (9,5%), то проти виступили б 12,5% громадян, а 67,7% проголосували б за незалежність України від СРСР",

— йдеться в результатах опитування.

При цьому в регіональному розрізі найбільше підтримують незалежність на заході України (92,5%) та в центрі (71,6%). На півдні держави участь в умовному референдумі готові були б взяти 56%, а на сході - 45%. При цьому майже третина (29,6%) опитаних жителів східної України проголосували б проти акту про незалежність, тоді як на західній Україні цей показник становить 0,9%.

Разом з тим експерти звертають увагу й на тенденції, що чим молодші респонденти, тим більше серед них прихильників рішення про незалежність.

Водночас серед прихильників політичних партій найвищий рівень підтримки незалежності "Європейської солідарності" (понад 90%), а найменший - в "Опозиційної платформи - за життя", де він лише трохи більший, ніж тих, які хотіли б залишитись у складі Радянського Союзу.

При цьому автори опитування акцентують і на тому, що високий рівень підтримки рішення про незалежність не позбавляє багатьох українців непозбувної бентеги та суму за СРСР. Так, майже 32% вважають, що його розпад - це погано, а 49% респондентів дотримуються протилежної думки, решта - вагаються з відповіддю.

Дослідження проведене Фондом "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Експерти опитали 2018 респондентів віком від 18-ти років методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадуємо, 1 грудня 1991 року в Україні пройшов референдум за проголошення незалежності. У ньому взяли участь майже 32 млн людей, що становило на той момент 84% населення України. Підтримали проголошення незалежності 90% виборців.