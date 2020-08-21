МОЗ хоче переглянути критерії госпіталізації людей з COVID-19

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Міністерство охорони здоров'я може переглянути критерії госпіталізації хворих коронавірусом. У разі подальшого зростання захворюваності, госпіталізувати будуть тільки важкохворих.

Про це на брифінгу 21 серпня повідомила доктор медичних наук Ольга Голубовська, пише РБК-Україна, передає NNS.

За її словами, зараз в Україні госпіталізують важкохворих середньої тяжкості.

"Якщо буде продовжуватися зростання захворюваності, будуть переглядати критерії госпіталізації. Будуть госпіталізувати тільки тяжкохворих. Це ускладнить якість надання медичної допомоги",

— сказала Голубовська.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що через зростання захворюваності в Україні вже немає лікарень першої та другої хвилі.

"Ми дуже швидко пробігли цей шлях від однієї тисячі хворих на добу до більше двох тисяч хворих. У нас немає лікарень першої і другої хвилі. Я дав завдання, щоб ми їх об'єднали в зв'язку з великою кількістю людей, які поступають в лікарні",

— додав Степанов.

За минулу добу в Увкраїні госпіталізували 487 людей з коронавірусом.

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