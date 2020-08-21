МОЗ хоче переглянути критерії госпіталізації людей з COVID-19

- 21 серп. 2020
- Перегляди: 54
Завантажте мобільний додаток сайту
Міністерство охорони здоров'я може переглянути критерії госпіталізації хворих коронавірусом. У разі подальшого зростання захворюваності, госпіталізувати будуть тільки важкохворих.
Про це на брифінгу 21 серпня повідомила доктор медичних наук Ольга Голубовська, пише РБК-Україна, передає NNS.
За її словами, зараз в Україні госпіталізують важкохворих середньої тяжкості.
"Якщо буде продовжуватися зростання захворюваності, будуть переглядати критерії госпіталізації. Будуть госпіталізувати тільки тяжкохворих. Це ускладнить якість надання медичної допомоги",
— сказала Голубовська.
У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що через зростання захворюваності в Україні вже немає лікарень першої та другої хвилі.
"Ми дуже швидко пробігли цей шлях від однієї тисячі хворих на добу до більше двох тисяч хворих. У нас немає лікарень першої і другої хвилі. Я дав завдання, щоб ми їх об'єднали в зв'язку з великою кількістю людей, які поступають в лікарні",
— додав Степанов.
За минулу добу в Увкраїні госпіталізували 487 людей з коронавірусом.
Також ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 серпня