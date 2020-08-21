Новий розподіл України на карантинні зони: список міст і районів

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На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 20 серпня затвердили рішення про перегляд рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду.

"14 регіонів перевищили рівень захворюваності нових випадків на 100 тисяч населення за останні два тижні. Тому ми маємо 14 червоних зон, 75 - помаранчевих, 106 - жовтих",

- зазначили в міністерстві.

До червоної зони буде віднесено:

місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області; місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

Помаранчевий рівень встановлено:

м. Володимир Волинському, Луцькому, Любешівському, Маневицькому районах Волинської області;

містах Ужгород, Чоп та у Міжгірському, Перечинському, Тячівському, Ужгородському районах Закарпатської області;

містах Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та у Богородчанському, Калуському, Коломийському, Надвірнянському районах Івано-Франківської області;

у Києво-Святошинському районі Київської області;

містах Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець, Червоноград та у Бродівському, Буському, Городоцькому, Дрогобицькому, Жидачівському, Жовківському, Золочівському, Кам'янка-Бузькому, Миколаївському, Мостиському, Перемишлянському, Пустомитівському, Радехівському, Самбірському, Сколівському, Сокальському, Старосамбірському, Стрийському, Турківському, Яворівському районах Львівської області;

м. Ізмаїл та у Болградському, Миколаївському Овідіопольському, Саратському районах Одеської області;

м. Вараш та у Гощанському, Дубенському, Зарічневському Здолбунівському, Острозькому районах Рівненської області;

містах Тернопіль, Бережани, Чортків та у Бережанському, Тернопільському районах Тернопільської області;

м. Харків та у Богодухівському, Первомайському районах Харківської області;

м. Новодністровськ та у Вижницькому, Глибоцькому, Герцеївському, Кельменецькому, Новоселицькому, Путильському, Сокирянському, Сторожинецькому, Хотинському районах Чернівецької області.

Жовтий рівень встановлено в:

м. Києві;

містах Луцьк, Нововолинськ та у Горохівському, Іваничівському, Ківерцівському, Ратнівському, Старовижівському районах Волинської області;

містах Житомир, Коростень, Новоград-Волинський та у Андрушівському, Бердичівському, Брусилівському, Ємільчінському, Житомирському, Коростенському, Лугинському, Овруцькому, Попільнянському, Пулинському, Романівському, Черняхівському, Чуднівському районах Житомирської області;

містах Мукачево, Хуст та у Виноградівському, Іршавському, Мукачівському, Рахівському, Свалявському районах Закарпатської області;

м. Яремче та у Верховинському, Галицькому, Долинськом, Рогатинському, Рожнятівському, Снятинському, Тлумацькому районах Івано-Франківської області;

містах Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав, Фастів та у Бориспільському, Броварському, Васильківському, Макарівському, Фастівському районах Київської області;

містах Одеса, Білгород-Дністровськ, Черноморськ, Подільськ, Теплодар, Южне та у Ананьївському, Арцизькому, Березівському, Біляївському, Іванівському, Лиманському, Подільський, Савранському районах Одеської області;

м. Рівне та у Березнівському, Володимирецькому, Демидівському, Корецькому, Млинівському, Рокитнівському, Сарненському районах Рівненської області;

м. Суми та у Кролевецькому, Недригайлівському, Охтирському, Сумському, Тростянецькому районах Сумської області;

у Бучацькому, Гусятинському, Заліщіцькому, Збараському, Козівському, Лановецькому, Підволочіському, Теребовлянському та Чортківському районах Тернопільської області;

у Валківському, Великобурлуцькому, Вовчанському, Зміївському, Золочівському, Краснокутському, Куп’янському, Нововодолазькому, Харківському та Чугуївському районах Харківської області;

містах Хмельницький, Нітішин, Славута та у Білогірському, Волочіському, Красилівському, Летичівському, Новоушицькому, Славутському, Старосинявському районах Хмельницької області.

Всі інші території знаходяться у зеленій зоні.

Новий розподіл на рівні почне діяти з понеділка 24 серпня

В МОЗ зазначають, що такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

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