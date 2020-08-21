Представник Донецька в ТКГ розповів про небезпеки "круглих столів" з жителями ОРДЛО

21 серп. 2020
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Представник Донецька в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш виступив проти переговорів з жителями окупованої території Донбасу поза рамками переговорів у Мінську, передає РБК-Україна, інформує NNS.

Так він відреагував на пропозицію голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука проводити так звані "круглі столи" з мешканцями окупованої території. Як вважає Гармаш, в першу чергу такі переговори небезпечні для мешканців ОРДЛО.

"Якщо там хтось буде щиро говорити й об'єктивно підходити до питання, то він просто піддасть себе смертельному ризику. А якщо це будуть люди, яких спеціально поставлять, щоб вони говорили те, що хоче окупаційна влада, то тоді ми піддаємо себе інформаційному ризику",

— пояснив він.

Нагадаємо, Кравчук пропонував проводити переговори з жителями окупованих територій, щоб розуміти, чого вони хочуть; Кравчук зазначав, що для нього немає заборонених людей у спілкуванні.

Крім того, налагодженням зв'язків з мешканцями окупованої території буде займатися новий учасник української делегації в ТКГ Вітольд Фокін.

Автор: Маруся Оффон

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