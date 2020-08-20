Більше 2 тисяч: кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 серпня

- 20 серп. 2020
- Перегляди: 642
Завантажте мобільний додаток сайту
20 серпня (станом на 9:00) в Україні 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2184 летальні (+40 за добу – рекорд), 50 441 пацієнт одужав (+704). За добу зафіксовано 2134 нові випадки. Загалом проведено 1 356 698 тестувань методом ПЛР.
Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область — 12 631 осіб інфіковані за весь час (+183 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 11 172 (+227).
- Чернівецька область — 8297 (+189).
- Рівненська область — 8091 (+138).
- Івано-Франківська область — 7122 (+163).
- Харківська область — 6849 (+242).
- Закарпатська область — 6662 (+110).
- Одеська область — 5408 (+127).
- Волинська область — 4929 (+51).
- Київська область — 4727 (+42).
- Тернопільська область — 4116 (+115).
- Вінницька область — 3405 (+82).
- Житомирська область — 2597 (+61).
- Дніпропетровська область — 1873 (+57).
- Хмельницька область — 1768 (+90).
- Чернігівська область — 1314 (+36).
- Запорізька область — 1213 (+34).
- Черкаська область — 1200 (+25).
- Донецька область — 1156 (+34).
- Сумська область — 1078 (+55).
- Миколаївська область — 893 (+36).
- Кіровоградська область — 749 (+1).
- Полтавська область — 594 (+12).
- Херсонська область — 321 (+9).
- Луганська область — 204 (+10).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 серпня 2020 року до Центру надійшло 2439 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 156 685 повідомлень про підозру на COVID-19.