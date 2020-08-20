Більше 2 тисяч: кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 серпня

20 серп. 2020
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20 серпня (станом на 9:00) в Україні 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2184 летальні (+40 за добу – рекорд), 50 441 пацієнт одужав (+704). За добу зафіксовано 2134 нові випадки. Загалом проведено 1 356 698 тестувань методом ПЛР.

Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
  • Львівська область — 12 631 осіб інфіковані за весь час (+183 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  • Київ — 11 172 (+227).
  • Чернівецька область — 8297 (+189).
  • Рівненська область — 8091 (+138).
  • Івано-Франківська область — 7122 (+163).
  • Харківська область — 6849 (+242).
  • Закарпатська область — 6662 (+110).
  • Одеська область — 5408 (+127).
  • Волинська область — 4929 (+51).
  • Київська область — 4727 (+42).
  • Тернопільська область — 4116 (+115).
  • Вінницька область — 3405 (+82).
  • Житомирська область — 2597 (+61).
  • Дніпропетровська область — 1873 (+57).
  • Хмельницька область — 1768 (+90).
  • Чернігівська область — 1314 (+36).
  • Запорізька область — 1213 (+34).
  • Черкаська область — 1200 (+25).
  • Донецька область — 1156 (+34).
  • Сумська область — 1078 (+55).
  • Миколаївська область — 893 (+36).
  • Кіровоградська область — 749 (+1).
  • Полтавська область — 594 (+12).
  • Херсонська область — 321 (+9).
  • Луганська область — 204 (+10).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 серпня 2020 року до Центру надійшло 2439 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 156 685 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: NNS - Національна служба новин

Більше 2 тисяч: кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 серпня

Більше 2 тисяч: кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 серпня
20 серпня (станом на 9:00) в Україні 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2184 летальні (+40 за добу – рекорд), 50 441 пацієнт одужав (+704). За добу зафіксовано 2134 нові випадки. Загалом проведено 1 356 698 тестувань методом...
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