Рейтинг вишів України-2020 (список)

- 19 серп. 2020
- Перегляди: 175
Завантажте мобільний додаток сайту
Створено консолідований рейтинг вишів України 2020 року. Його склав інформаційний освітній ресурс «Освіта», повідомляє NNS з посиланням на вказаний ресурс.
У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.
Очолюють рейтинг три київських виші. Всього у ньому майже 250 закладів.
Рейтинг виглядає так:
Раніше ми повідомляли: Від чого залежить релігійність українців: дослідження
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України
Уряд ухвалив проєкт постанови "Про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію". Як пише Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь...