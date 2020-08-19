Рейтинг вишів України-2020 (список)

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Створено консолідований рейтинг вишів України 2020 року. Його склав інформаційний освітній ресурс «Освіта», повідомляє NNS з посиланням на вказаний ресурс.

У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

Очолюють рейтинг три київських виші. Всього у ньому майже 250 закладів.

Рейтинг виглядає так:

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