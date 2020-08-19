Уряд змінив правила оформлення е-віз для в'їзду в Україну

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Уряд ухвалив проєкт постанови "Про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію". Як пише Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан, передає NNS.

"Документом пропонується удосконалити процедуру оформлення віз в електронному вигляді",

— зазначив Мокан.

Зокрема, постановою пропонується збільшити кратність е-віз, зменшити вартість та диференціювати ставки консульського збору за оформлення е-віз. Також запроваджується можливість оформити е-візу в звичайному чи терміновому порядку — у такому разі тарифна ставка подвоюється;

"Скорочуються строки оформлення е-віз: на заміну діючого строку до 9 робочих днів запроваджується термінове оформлення (1 робочий день) та звичайна процедура (3 робочі дні)",

— відзначив Мокан.

Він зауважив, що вдосконалення візових процедур сприятиме розвитку багатосекторального співробітництва, активізації економічної співпраці з іноземними партнерами, перезавантаженню вітчизняної туристичної галузі та залученню іноземних інвестицій.

Своєю чергою у МЗС повідомили, що українські електронні візи будуть оформлюватися за новою процедурою з 1 листопада 2020 року.