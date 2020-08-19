Від чого залежить релігійність українців: дослідження

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Станом на липень 2020 року 81% українців заявляють, що вірять у бога. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, пише РБК-Україна, передає NNS.

Ще 13% респондентів відповіли, що не вірять, а 7% не змогли відповісти на це запитання.

Так, на заході України населення найбільш релігійне, у бога там вірять 95% людей, найменше — на півдні України (75%), у центрі та на сході віруючих у бога порівну — по 81%.

З віком віра в бога зростає — серед тих, кому 60 і більше, вірять у бога 85%, серед 18-29-річних — таких 76%.

Чим вищий освітній рівень людей, тим нижча їхня віра в бога. Так, серед респондентів з незакінченою середньою освітою відсоток тих, хто відповіли, що вірять у бога, найвищий (90%). Серед тих, хто має середню спеціальну, він становить 79%, з вищою або незакінченою освітою — 80%.

Опитування проведене Центром Разумкова та фондом "Демократичні ініціативи" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.

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