Рекордні 1967: кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 серпня

- 19 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 19 серпня 2020 року — 96 тисяч 403 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 1 967 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий рекорд.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 144 людей (+28 летальних випадків підтверджено за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 49 737 пацієнтів (+812 осіб за добу).
Досі хворіють в Україні — 44 522 людей.
Загалом проведено 1 335 000 тестувань методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 12 448 осіб інфіковані за весь час (+188 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 10 945 (+215).
- Чернівецька область — 8108 (+154).
- Рівненська область — 7953 (+125).
- Івано-Франківська область — 7122 (+163).
- Харківська область — 6607 (+247).
- Закарпатська область — 6552 (+117).
- Одеська область — 5281 (+123).
- Волинська область — 4878 (+86).
- Київська область — 4685 (+65).
- Тернопільська область — 4001 (+99).
- Вінницька область — 3323 (+51).
- Житомирська область — 2536 (+39).
- Дніпропетровська область — 1816 (+44).
- Хмельницька область — 1678 (+50).
- Чернігівська область — 1278 (+28).
- Запорізька область — 1179 (+25).
- Черкаська область — 1175 (+8).
- Донецька область — 1122 (+22).
- Сумська область — 1023 (+57).
- Миколаївська область — 857 (+25) .
- Кіровоградська область — 748 (+2).
- Полтавська область — 582 (+17).
- Херсонська область — 312 (+8).
- Луганська область — 194 (+9).
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 серпня
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 19 серпня 2020 року до Центру надійшло 2361 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 154 246 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Станом на ранок 19 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 22 мільйони 309 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 253 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.
Померли 784 тисячі людей. Одужали 15 мільйонів 053 тисячі людей.