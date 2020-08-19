Рекордні 1967: кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 серпня

19 серп. 2020
Перегляди: 363

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні станом на ранок 19 серпня 2020 року — 96 тисяч 403 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 967 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий рекорд.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 144 людей (+28 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 49 737 пацієнтів (+812 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 44 522 людей.

Загалом проведено 1 335 000 тестувань методом ПЛР. 

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Львівська область — 12 448 осіб інфіковані за весь час (+188 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Київ — 10 945 (+215).
  3. Чернівецька область — 8108 (+154).
  4. Рівненська область — 7953 (+125).
  5. Івано-Франківська область — 7122 (+163).
  6. Харківська область — 6607 (+247).
  7. Закарпатська область — 6552 (+117).
  8. Одеська область — 5281 (+123).
  9. Волинська область — 4878 (+86).
  10. Київська область — 4685 (+65).
  11. Тернопільська область — 4001 (+99).
  12. Вінницька область — 3323 (+51).
  13. Житомирська область — 2536 (+39).
  14. Дніпропетровська область — 1816 (+44).
  15. Хмельницька область — 1678 (+50).
  16. Чернігівська область — 1278 (+28).
  17. Запорізька область — 1179 (+25).
  18. Черкаська область — 1175 (+8).
  19. Донецька область — 1122 (+22).
  20. Сумська область — 1023 (+57).
  21. Миколаївська область — 857 (+25) .
  22. Кіровоградська область — 748 (+2).
  23. Полтавська область — 582 (+17).
  24. Херсонська область — 312 (+8).
  25. Луганська область — 194 (+9).

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 серпня

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 19 серпня 2020 року до Центру надійшло 2361 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 154 246 повідомлень про підозру на COVID-19.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України

Станом на ранок 19 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 22 мільйони 309 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 253 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 784 тисячі людей. Одужали 15 мільйонів 053 тисячі людей.
 

Автор: Маруся Оффон

Рекордні 1967: кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 серпня

Рекордні 1967: кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 серпня
В Україні станом на ранок 19 серпня 2020 року — 96 тисяч 403 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
Докладніше

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі