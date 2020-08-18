Мер Умані ночував під Офісом президента

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Мер міста Умань Олександр Цебрій в ніч на 18 серпня ночував у спальному мішку біля офісу президента в центрі Києва. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання «Хвиля».

Зазначається, що Цебрій «не втрачає надії розповісти Зеленському про загрозу паломництва хасидів». За його словами, він виступає проти приїзду в період карантину іноземців з "червоної зони", де найбільше заражених коронавірусом.

При цьому міський голова підкреслив, що в Умань прибуло вже 300-400 паломників-хасидів.

"Мера обурило, що людей навіть не перевіряють на кордоні на наявність довідки про відсутність коронавірусу. І зараз йому ніхто не може дати гарантій безпечного святкування в Умані іудейського Нового року – Рош Ха-Шана, куди з'їжджаються паломники»,

– йдеться в повідомленні.

Зранку Цебрій розповів, як він провів ніч біля будівлі офісу президента.

"Вночі мене вкусив комар, а так все нормально. Ніхто з офісу президента до мене не вийшов, не спілкувався ні з ким. Сьогодні знову залишаюся тут",

- сказав він.

Слід зазначити, що Цебрій напередодні записав відео, в якому заявив, що готовий на радикальні заходи, щоб не допустити в Умань хасидів, аж до того, що місто може виставити блокпости на в'їздах.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало владу України заборонити в'їзд в країну для паломників. Директор відділу міжнародних відносин Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Ашер Шульман висловив думку, що присутність великої кількості людей на маленькій території може стати причиною нової хвилі заражень коронавірусом.

Тим часом, щодо паломництва хасидів до Умані до Зеленського звернувся мер Черкас Анатолій Бондаренко. Він закликав президента країни заборонити хасидам відвідувати Умань в поточному році. Причиною тому є загроза зараження коронавірусом не тільки населення Умані чи Черкаської області, а й усієї України.

Як повідомляла раніше NNS , Кабінет Міністрів і Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонили паломникам-хасидам відвідувати Умань цього року.

Проте, офіційної заборони української влади на приїзд паломників-хасидів до Умані наразі немає. Про це заявили представники Об'єднаної єврейської громади України, повідомляє NNS з посиланням на офіційний сайт громади.

"Заборони на в'їзд брацлавських хасидів в Україну досі немає",

- йдеться в повідомленні.

У громаді також підкреслили, що пропозиція Міністерства внутрішніх справ від 17 серпня 2020 року Про введення технічних обмежень не є забороною на в'їзд брацлавських хасидів на територію України.

Більш того, в громаді впевнені, що на даний момент заборону неможливо ввести технічно, так як в Умані вже присутня певна кількість паломників.

Водночас в Об'єднаній єврейській громаді України закликали паломників дочекатися офіційної постанови Кабінету Міністрів України, а також роз'яснень того, що є "технічними обмеженнями".

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 серпня

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