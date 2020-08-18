Помер пацієнт, якому вперше в Україні трансплантували підшлункову залозу

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Перший пацієнт в Україні, якому провели трансплантацію підшлункової залози, помер через півтора тижня після операції. Спочатку його стан був стабільний, а потім різко погіршився, пише Громадське, передає NNS.

Про це повідомляє Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, яка проводила трансплантацію вночі 7 серпня.

Лікарі переконують, що тривалий час його стан дійсно був стабільним, нирка починала працювати й підшлункова залоза також. Водночас згодом показники стрімко погіршилися, судини затромбувалися, й ані операція, ані подальша реанімація уже не мали ефекту.

«Усі ці дні наші лікарі буквально жили з ним у реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, аби Андрій відновився після операції»,

— йдеться у повідомленні.

Медики додають, що трансплантація підшлункової залози — це одна із найскладніших операцій з пересадження органів. Світова статистика, за їхніми даними, говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, у той час, як два інші отримують шанс жити повноцінно.

У клініці додають, що за останні дев’ять місяців їхня команда лікарів з допомогою колег з Інституту серця та Німеччини спершу у Ковелі, а потім уже у Львові, успішно трансплантували 11 нирок, а також 4 серця.

Трансплантація в Україні

Операції з трансплантації органів в Україні стали можливими з квітня 2019 року, відколи набув чинності закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині». Він, зокрема, регулює пересадку органів від померлої людини.

Торік у Ковелі вперше за 15 років трансплантували серце. Для операції пацієнта везли з Києва.

А 4 липня у Львові провели потрійну операцію з трансплантації: пересадили серце та дві нирки.