Скасування місцевих виборів: Ляшко розповів, за яких умов це можливо

- 17 серп. 2020
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Ляшко розповів, у якому випадку можуть перенести місцеві вибори. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду.
Державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що питання про перенесення місцевих виборів буде розглядатись у тому разі, якщо більше чим 50% території країни буде у "червоній" зоні карантину. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24"
«Якщо 50% території буде в "червоній" зоні, то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі й виборів»,
- заявив Ляшко.
За словами заступника міністра, у цьому питання Україна орієнтується на Польщу. Остання переносила президентські вибори через пандемію.
«Їх чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на збільшення випадків коронавірусу»,
– сказав головний санлікар країни.
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