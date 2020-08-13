Нужно срочно принимать решение: Минздрав готовит спецзаседание из-за роста количества больных COVID-19

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В Минздраве Украины соберут срочное заседание, где обсудят стремительный рост количества зараженных коронавирусом (COVID-19). Об этом на брифинге в четверг, 13 августа, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает NNS со ссылкой на obozrevatel.com.

"Число новых случаев COVID-19 за последние сутки выросло более чем на 1500, и нам нужно срочно принимать решение, что мы будем сегодня (13 августа. – Ред.) делать. Кроме определения соответствующих критериев опасности, которые будут показывать эпидемиологический уровень в каждом регионе, я буду настаивать на четком соблюдении правил (карантина. – Ред.)",

– сказал министр.

Степанов отметил, что ситуация в стране очень напряженная, особенно в некоторых регионах.

"Львовская область уже пять дней подряд превышает порог 50% занятых мест в больнице, отведенных для больных COVID-19. Поэтому мы должны быстро принять решение, а главное – придерживаться тех правил, которые позволят снизить риск заражения коронавирусом",

– добавил глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что сегодня Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установит уровни эпидемиологической опасности по утвержденным ранее критериям.

Отметим, что 13 августа, в Украине официально подтверждены 86 140 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 592 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

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