Юлію Кузьменко звільнили під домашній арешт

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Суд розглянув апеляцію на рішення суду першої інстанції щодо продовження тримання під вартою підозрюваній у гучній справі Шеремета Юлії Кузьменко. Про це NNS повідомляє з посиланням на Тиждень.

Київський апеляційний суд 11 серпня змінив запобіжний захід лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, яка фігурує у справі щодо вбивства Павла Шеремета, на цілодобовий домашній арешт. Про це у Facebook повідомила спільнота Free Dr Kuzmenko.

«Юлію звільняють під цілодобовий!»,

- йдеться в повідомленні.

Таке рішення ухвалене у результаті розгляду апеляції на рішення суду першої інстанції щодо продовження тримання під вартою підозрюваній.

Нагадаємо, 31 липня суд відклав апеляцію на арешт Кузьменко, оскільки засідання не відбулося через неявку прокурорів.

6 липня Печерський районний суд залишив під вартою на два місяці підозрюваних у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко.

Справа стосується вбивства журналіста Павла Шеремета 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля. Авто належало керівниці «Української правди» Олені Притулі, але її в машині не було. Прокуратура кваліфікувала загибель журналіста за ч.2 п 5 ст 115 ККУ (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб). У СБУ озвучили основні версії вбивства Шеремета: професійна діяльність; ворожість у відносинах або особисті мотиви; російський слід (дестабілізація ситуації); замах на Олену Притулу.

12 грудня 2019 року Нацполіція затримала підозрюваних у цій справі. Мова йде, зокрема, про Андрія «Ріффмастера» Антоненка. Він – лідер гурту Riffmaster, військовий сержант Сил Спеціальних операцій ЗС України, автор хіта Сил спецоперацій «Тихо прийшов, тихо пішов». Також у справі фігурують Кузьменко, добровольці Владислав та Інна Грищенки, медсестра Яна Дугарь.

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