«Тату, я тебе люблю»: Віктор Павлик показав відео, зняте в останні дні життя сина

09 серп. 2020
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Як повідомляла раніше NNS, 7 серпня пішов з життя молодший син Віктора Павліка 21-річний Павло, який два роки боровся з онкологічним захворюванням.

В мережі відомий співак оприлюднив відео, зняте в останні дні життя його сина. Зворушливе відео Віктор Павлік розмістив на своїй сторінці в Instagram.

У ньому – архівні кадри з виступу артиста, де ще зовсім маленький Паша звертається до батька зі словами "Тату, я тебе люблю", а також моменти, зняті в лікарні, в останні дні життя вже дорослого Павла.

У ролику син артиста лежить на лікарняному ліжку і повторює фразу "Тату, я тебе люблю".

"Без слів", – написав у публікації Віктор Павлік.

Просто без слів .... 😰

Допис, поширений Віктор Павлік (@viktorpavlik)

Автор: NNS - Національна служба новин

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